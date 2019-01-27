شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمال فلسطينيين جراء اعتداءات لقوات الاحتلال عند حاجز شمال بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من العمال الفلسطينيين برضوض وكدمات واختناق وحالات إغماء صباح اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى أثناء مرورهم عبر الحاجز العسكرى المقام شمال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اعتدوا على طوابير العمال المصطفين على ما يعرف بحاجز (300) الفاصل بين مدينتى بيت لحم والقدس أثناء ذهابهم إلى عملهم فى مدينة القدس والداخل بسبب تدافعهم لضيق المساحات التى يصطفون داخلها مما نجم عنه أصابة العديد منهم بحالات اختناق وكدمات.

يشار إلى أن العمال يواجهون معاناة يومية عند حاجز الاحتلال شمال بيت لحم، وكثيرا ما يتدافع العمال نتيجة للأزمة التى تسببها إجراءات قوات الاحتلال من تفتيش للعمال وفحص لتصاريح العمال بالداخل.