بالفيديو... محمد بن راشد يكرم فتاة عراقية قبلت العلم الإماراتي

واستطاع منتخب الإمارات أن يجتاز عقبة أستراليا بهدف نظيف ليعبر إلى الدوري نصف النهائي.

وفاجأ بن راشد الفتاة التي تدعى سارة عبد الرحمن خشمان، وظهر خلال مقطع مصور وهو يستقبلها ويعانقها، كما أهداها نسخة من أحدث كتبه، بحسب ما جاء على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "تويتر".

ونشر الحساب مع التغريدة فيديو للقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالطفلة التي بدا عليها الإعجاب لرؤيته.

وظهرت الطفلة سارة في الملعب وهي تقبل العلم الإماراتي خلال إحدى المباريات.

وقال صاحب بن راشد للطفلة، خلال اللقاء، "العلم علمك وهذا البلد بلدك".

وعبر المنتخب الإماراتي المستضيف للبطولة، الجمعة 25 يناير / كانون الثاني، إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 ليواجه نظيره القطري الذي فاز في وقت سابق من اليوم ذاته، فيما تأهل أمس الأول كل من منتخبي إيران واليابان.

وتقام مباراة الإمارات وقطر، يوم الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.