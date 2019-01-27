قتيلان وأربعة جرحى بانفجار شمالي العراق

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365



قال مصدر أمني إن عنصرين من القوات العراقية قتلا الأحد، جراء تفجير عبوة ناسفة جنوبي مدينة الشرقاط في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.



وأوضح الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري للأناضول، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب طريق جنوبي مدينة الشرقاط شمالي صلاح الدين انفجرت بسيارة للقوات الأمنية.



وأضاف الجبوري أن التفجير خلف قتيلان وأربعة جرحى من القوات الأمنية كحصيلة أولية.



ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن الجبوري اتهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراءه.



وأعلنت بغداد، في ديسمبر/كانون أول 2017، النصر على "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.



وخلال قتالها ضد "داعش"، لمدة 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.



ولايزال عناصر من تنظيم "داعش" يشكلون خلايا نائمة، يشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمالي وغربي البلاد.