الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 27 يناير 2019‎‎‎‎

السادة المشتركون:

تجدون تاليًا أجندة المتابعات والتقارير الخاصة للنشرة العربية - الأحد 27 يناير/كانون الثاني 2019

أولًا: المتابعات الإخبارية

** فلسطين

- اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث خطوات ما بعد حل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة فصائلية. (9:00 تغ)

** مصر

- الرئيس السوداني عمر البشير يجري زيارة قصيرة إلى القاهرة، يعقد خلالها قمة مع نظيره عبد الفتاح السيسي.

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ زيارة رسمية إلى القاهرة، تستمر 3 أيام؛ هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في العام 2017.

- وزير الخارجية سامح شكري يلتقي "جير بيدرسون" المبعوث الأممى الجديد إلى سوريا، في مقر الوزارة بالقاهرة.

- محكمة جنايات الإسكندرية (شمال) تعقد أولى جلسات محاكمة سيف الدين مصطفى، خاطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى قبرص الرومية عام 2016.

** السودان

- اعتصامات مرتقبة في 23 ميداناً بالعاصمة الخرطوم بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين، وثلاثة تحالفات معارضة.

** اليمن

- الجنرال "باتريك كاميرت" رئيس لجنة المراقبة الأممية في الحديدة‎ يجري لقاءات بالعاصمة صنعاء مع قيادات الحوثيين.

** الجزائر

- الجنرال المتقاعد علي غديري في أول لقاء مع الصحافة باعتباره مرشحًا للرئاسة وذلك في مؤتمر صحفي من مقر صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية في العاصمة.

** تونس

- ترقب لإعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد عن "برنامج سياسي جديد".

** الرياضة

- انطلاق النسخة الثلاثين من الماراثون الدولي لمراكش بمشاركة نحو 9 آلاف عدّاء ضمنهم محترفون وهواة، من تنظيم جمعية الأطلس الكبير (غير حكومية) على الساعة 8.30 (7:30 ت.غ).

- أهم مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم:

· جيرونا – برشلونة (15:15 ت.غ)

· اسبانيول – ريال مدريد (19:45 ت.غ)

- أهم مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم:

· أتلانتا – روما (14:00 ت.غ)

· لاتسيو – يوفنتوس (19:30 ت.غ)

- أهم مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري الألماني لكرة القدم:

· بايرن ميونيخ – شتوتغارت (14:30 ت.غ)

- أهم مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الفرنسي لكرة القدم:

· باريس سان جيرمان – رين (20:00 ت.غ)

- كلاسيكو كرة القدم الهولندية في الجولة التاسعة عشر للدوري:

· فينورد – أياكس (13:30 ت.غ)

- أهم مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري التركي لكرة القدم:

· قونيا سبور – أنطاليا سبور (13:00 ت.غ)

- المركز الثالث والرابع لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة بألمانيا والدنمارك:

· ألمانيا – فرنسا (13:30 ت.غ)

- نهائي كأس العالم لكرة اليد المقامة في ألمانيا والدنمارك:

· النرويج – الدنمارك (16:30 ت.غ)

- نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (رجال):

· نوفاك جوكوفيتش (صربيا)- رافائيل نادال (إسبانيا) (8:45 ت.غ)

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ثانيًا: التقارير الخاصة



** تركيا

1- مركز "جيبل تبه" بتركيا يعيش أفضل مواسمه.. التزلج وسط الغابات (تقرير)

قارص

"جيبل تبه" من أبرز مراكز التزلج حول العالم لتميزه بالثلوج البلورية وموقعه بين غابات صاري تشام، وانعدام مخاطر الانهيارات الثلجية. (حسين دميرجي) (صور وفيديو)

نحو 400 كلمة

** الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- موريتانيا.. ضرائب "مجحفة" تهدد المدارس الخاصة (تقرير)

نواكشوط

باتت أكثر من 200 مدرسة خاصة في موريتانيا مهددة بالإغلاق، بعد مطالبتها من قبل الحكومة بتسديد ضرائب سنوية عقب فترة إعفاء، فيما أغلقت فعليا 9 مدارس بسبب عدم التسديد. (محمد البكاي)

نحو 400 كلمة

** فيديو

3- إسطنبول.. فن تصميم المجوهرات بأنامل النساء (تقرير)

إسطنبول

مدرسة "آتوليا بيز"، التي تأسست العام 2015، جعلت من طلابها وجلّهم من النساء حرفيين استطاعوا فتح محال وصنعوا علامات تجارية مميزة. (عمر شقليه) (صور وفيديو)

نحو 300 كلمة