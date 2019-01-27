مجلس بلدي جده يقف على معاناة أهالي التيسير

الخليج - أيوب الغامدي

في صباح يوم أمس ( السبت) وفِي تمام الساعه العاشرة تواجد رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالله المحمدي في حي التيسير وكان برفقته عدد من أعضاء المجلس البلدي وعلى رأسهم عضو الدائرة السادسة الأستاذ عايض بن درهم وألتقو بعدد من الأهالي الذين وقفوا معهم في أحد الشوارع الداخليه المقفله تماما بسبب المياه والوحل والحفر وكانت المعاناه على أرض الواقع أكبر دليل على أن الوضع سيّء جدا ويحتاج تدخل من الجهات المعنيه ،وطلب رئيس المجلس البلدي تواجد الأهالي في لقاء المجلس يوم الإثنين القادم بعد صلاة المغرب في مركز الملك عبدالعزيز بعد صلاة المغرب وقال نحن صوتكم وبكم نكون أقوى.

واستعرض الأهالي عدد من المشكلات التي يعاني منها الحي والنقص في بعض الخدمات حيث ذكر المواطن محمد الزهراني في حديثه لسناب أحياء جده بأن الحي لايوجد به مدارس نهائيا ولا مركز صحي ويتمنون لفته كريمة من المسؤولين للمشاركة في حل معاناتهم .