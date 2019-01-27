صحيفة الخليج الالكترونية أكّد مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع راتب هذا الشهر عن 6 أيام فقط. وأوضح العصيمي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن “رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب”.

كانت هذه تفاصيل خبر #التعليم توضح سبب صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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