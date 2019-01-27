شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث التعليم» يوجه رسالة للمعلمين بشأن «العلاوة السنوية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن رواتب الموظفين التي تم إيداعها هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.

جاء ذلك تعليقاً على إيداع العديد من الجهات الحكومية، رواتب موظفي الدولة اليوم الأحد بزيادة «علاوة سنوية» لمدة 6 أيام فقط مع راتب الشهر الحالي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين العاملين في الدولة.

وكان أكبر قطاع أعاد العلاوة لمدة ستة أيام مع راتب الشهري لهذا الشهر قطاع «التعليم» حيث ستصرف العلاوة بكاملها مع الشهر القادم، وسط مطالبات بضرورة عمل الجهات الحكومية بصرف العلاوة كاملة لهذا الشهر بأثر رجعي باعتبار أن الرواتب تصرف بالميلادي، وهناك تعليمات من الجهات العليا بأن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة.

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