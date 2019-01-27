شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من أمير الباحة بخصوص دَين المواطنة الموقوفة «بدرية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة: وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بسداد كامل مديونية المواطنة الموقوفة “بدرية” البالغة 137 ألف ريال والتي تبنت حالتها لجنة الأسرة. كما وجه الأمير بالبدء في إنهاء إجراءات خروجها إلى أسرتها، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لإمارة الباحة. ويأتي توجيه سموه بعد أقل من 24 ساعة من مناشدة المواطنة بتسديد متبقي دينها.

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