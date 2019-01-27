انت الان تتابع عكاظ: تصريح الوكالة الذرية الإيرانية يثبت مكر طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صحف السعودية

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه بعد أن وقعت إيران عام 2015 الاتفاقية النووية مع الدول الكبرى، التي تلتزم فيها طهران بالحد من أنشطتها النووية، اتضح الآن، بعد تصريح رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن طهران لم توقف عمليا أنشطتها النووية، وإنما كانت تمارس الخداع والتضليل ضد المجتمع الدولي، وذلك بعلم المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامئني كما قال صالحي، موضحة: "كعادتها تأبى إيران إلا أن تثبت طبيعة نظامها الخارج عن كل الأعراف والالتزامات والتعهدات الدولية".

ويأتي هذا الكشف عن عدم توقف الأنشطة النووية، فيما كانت طهران تقول دائما إنها ملتزمة كلياً ببنود الاتفاق، وفي وقت كانت واشنطن تطالب بمراقبة أشد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة النظام الإيراني بمواصلة أنشطة سرية خطيرة.وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم السبت، بعنوان (إيران.. أنموذج الخداع):