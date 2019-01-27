1917 مشاركا بسباق بمياه الدانوب المتجمدة في ألمانيا

انضم 1917 شخصا من مختلف الأعمار إلى سباق سنوي يمتد 400 متر في نهر الدانوب المتجمد في جنوب ألمانيا، السبت، في حدث يستقطب كثيرين كل عام منذ انطلاقه قبل 50 سنة، وفقا للعين الإخبارية.

وارتدى معظم المشاركين زي الغطس المطاطي وخوذات الفايكينج وغيرها من الأزياء الملونة، بينما اكتفى 70 منهم بارتداء ملابس السباحة.

وقال المنظمون: إن درجة حرارة نهر الدانوب كانت 2.5 درجة مئوية، وعانى 20 سباحا من انخفاض حرارة الجسم وتم سحبهم من الماء.

وأكد مايكل مولر أنه كان يرتدي بدلة الغطس في أول عامين من مشاركته في السباق، لكنه شارك عاري الصدر خلال السنوات الـ13 الماضية. ووصف السباق بأنه "منعش جدا".

وقال توماس جيزفيلد: إن التجربة كانت مبهجة، وأضاف: "عندما يعود الجسم إلى طبيعته يبدو الأمر رائعا، ولساعات تشعر بأنك تحلق في الهواء. لا أستطيع أن أصف ذلك حقا".

وأوضح المنظمون أن 222 مجموعة من 162 منطقة شاركت في السباق هذا العام وشملت منافسين من أماكن بعيدة مثل بولندا وفرنسا وجمهورية التشيك.