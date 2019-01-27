فيسبوك تخطط لدمج أنستقرام وماسنجر وواتساب

تخطط شركة "فيسبوك" لدمج تطبيقات التواصل الاجتماعي (أنستقرام- فيسبوك ماسنجر- واتساب) سوياً، فيما تحافظ عملية الربط على أن تكون التطبيقات الـ3 قائمة بذاتها، إذ يحدث الدمج بينها في مستويات أعلى للتواصل، ويتيح إمكانية نقل الرسائل بينها، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين في "فيسبوك" أن العملية طويلة الأمد وما زالت في بدايتها، مشيرة إلى أن الدمج هو مشروع شخصي لمؤسس الشركة مارك زوكربيرج.

وتفيد التقارير بأن زوكربيرج يدفع باتجاه خطة الدمج لجعل الخدمات أكثر فائدة وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على هذه التطبيقات.

وتقول ماكينا كيلي من موقع "The Verge" للتكنولوجيا، إن زوكربيرج يهدف للتنافس مع عملاقي الاتصالات "جوجل" و"أبل".

وقالت "فيسبوك" في بيان صدر عنها: نريد أن نبني أفضل المنتجات التي تجعل عملية تبادل الرسائل أفضل ما يكون، نحن نعمل على تشفير الاتصالات وتسهيلها بين أفراد العائلات والأصدقاء.

وجاء في البيان أن النقاشات مستمرة حول كيفية عمل الأنظمة في المستقبل. وبعد اكتمال المشروع سيتمكن مستخدم "فيسبوك" من التواصل مع شخص لا يملك سوى تطبيق "واتساب" وهو مستحيل في الوقت الحالي.

وبدأ العمل لدمج المنصات بالفعل، ويتوقع أن ينتهي بنهاية عام 2019.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن هذه الأفكار سببت خلافات على مستوى الإدارة أدت لرحيل مؤسسي "واتساب" و"أنستقرام" العام الماضي.