شكرا لقرائتكم أميركي انضم إلى «داعش» يواجه حكماً بالسجن 20 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 22:02

وجهت محكمة في تكساس تهمة التعاون مع منظمة إرهابي إلى أميركي يبلغ من العمر 34 سنة، أوقف في سورية حيث كان انضم إلى تنظيم «داعش». وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن «قوات سورية الديموقراطية» أوقفت في سورية وارن كريستوفر كلارك من بلدة شوغار لاند قرب مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسليم الموقوف إلى القوات الأميركية المنتشرة في سورية، وأعيد أخيراً إلى هيوستن قبل أن يمثل أمام قضاء هذه المدينة، وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشرين سنة. ونقل البيان المدعي راين باتريك قوله إن «ذراع القضاء الأميركي طويلة».

من جهته، صرح أحد ممثلي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بيري تيرنر أن الشرطة الفيديرالية الأميركية «ستواصل البحث بفاعلية عن الأفراد الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش أو تقديم مساعدة إنسانية لمنظمات إرهابية أخرى».

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة «ان بي سي» قبل نقله إلى الولايات المتحدة، قال الأميركي إنه توجه إلى سورية عام 2015 لإعطاء دروس في اللغة الانكليزية لمقاتلي «داعش»، ولم يقاتل يوماً. وأوضح الشاب الأميركي الذي يسمي نفسه أبو محمد الأميركي: «أردت الذهاب لأرى ما هو هذا التنظيم فعلياً وماذا يفعل».