شكرا لقرائتكم إثيوبيا تتهم رئيساً سابقاً لإقليم مضطرب بالتآمر لإثارة حرب أهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أديس أبابا - رويترز | منذ 8 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 27 يناير 2019 / 00:33

قال مسؤولون إن الادعاء سيوجه للرئيس السابق للمنطقة الصومالية المضطربة في شرق إثيوبيا عبدي محمد عمر وعشرات المسؤولين تهمة التآمر لإثارة حرب أهلية وإصدار أوامر بارتكاب انتهاكات منها قطع رؤوس.



وألقت السلطات القبض عمر بعد أعمال عنف دموية استمرت ثلاثة أيام في جيجيقا عاصمة المنطقة خلال آب (أغسطس) الماضي. وتقول جماعات حقوقية إن إدارته سعت إلى إثارة قتال عرقي، وأمرت قوة شبه عسكرية بمهاجمة أقليات.

وذكر مكتب المدعي الاتحادي أن بعد تحقيق استمر خمسة أشهر، قرر المدعون توجيه اتهامات لعبدي و45 مسؤولاً آخرين، 40 منهم لا يزالون طلقاء، بينما لم يعلق عبدي على التهم حتى الآن.

وقال مدير الاتصالات في المكتب زينابو تونا في تصريح للصحافيين إن 58 شخصاً قتلوا وأصيب 266 آخرون في أعمال العنف. وأكد المكتب أن التشجيع على اضطرابات عرقية يرقى إلى حد التحريض على حرب أهلية.

وقضى عمر أكثر من 10 سنوات على رأس المنطقة النائية التي يضعف فيها تطبيق القانون على الحدود مع الصومال. وسعى الرجل خلال تلك الفترة إلى سحق متمردي الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن. وتوجه جماعات حقوقية لإدارته اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات، منها تعذيب خلال القتال ضد المتمردين.