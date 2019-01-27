شكرا لقرائتكم مساعد وزير خارجية البحرين: بلادنا تزخر بالمنجزات الحقوقية والقانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 27 يناير 2019 / 00:20

أكد مساعد وزير خارجية مملكة البحرين عبدالله الدوسري جاهزية مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة الـ 15 للجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية، المزمع عقدها في 28 و29 كانون الثاني (يناير) الجاري، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأوضح مساعد وزير الخارجية أن بلاده تزخر بالمنجزات الحقوقية والقانونية، «التي جاءت نتاج النهج الإصلاحي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والذي أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديموقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة، وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان، وتأكيد سبل التقدم والنماء على الدوام».

يُذكر أن مملكة البحرين تُعد ثالث دولة عربية تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز التنفيذ في آذار (مارس) 2008، بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها، وقدمت مملكة البحرين تقريرها الاستهلالي في عام 2012، حيث تقدم الدولة الطرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أول تقرير لها إلى لجنة الميثاق خلال سنة من تاريخ تصديقها عليه، التي بدورها تنظر في تقارير الدول المصدقة على الميثاق، لمعرفة الخطوات والتدابير التي اتخذتها الدول الأطراف، لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.