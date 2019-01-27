شكرا لقرائتكم وزيرة بريطانية لا تستبعد تأجيلاً وجيزاً لـ «بريكزيت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ 8 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 22:18

رجّحت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني أندريا ليدسوم إرجاء الموعد الرسمي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) أسبوعين، لإتاحة مزيد من الوقت لمصادقة النواب على الاتفاق في هذا الصدد.



انسحاب بريطانيا من التكتل مقرر في 29 آذار (مارس) المقبل، لكن النواب رفضوا الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد، ما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات، بينها انسحاب من دون اتفاق. ويُفترض أن يصوّت البرلمان بعد غد على تعديلات على الاتفاق.

وقالت ليدسوم: «يمكننا تمرير التشريع، وأعتقد بأن لدينا على رغم كل شيء علاقة قوية جداً بأصدقائنا وجيراننا في الاتحاد الأوروبي، وأثق بأننا إذا احتجنا أسبوعين إضافيين أو ما شابه، فإن ذلك سيكون قابلاً للتطبيق».

لكن ناطقة باسم رئاسة الوزراء أعلنت أن موقف الحكومة لم يتغيّر، وأنها لا تناقش تمديد الفترة المتبقية للانسحاب، بموجب البند 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي.