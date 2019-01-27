شكرا لقرائتكم تركيا ترفع الحظر الجوي عن مطار السليمانية في كردستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - السليمانية (العراق) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 22:27

استأنفت تركيا أمس رحلاتها من مطار مدينة السليمانية في شمال العراق وإليه، بعد نحو سنة ونصف السنة من حظر جوي فرضته أنقرة على الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي، في أعقاب إجراء استفتاء على الاستقلال. وقال مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبداالله: «تنفيذاً لقرار الحكومة التركية رفع الحظر، هبطت أول طائرة من الخطوط الجوية التركية في السليمانية في وقت مبكر، وعادت إلى تركيا». وفرضت تركيا حظراً على الرحلات من مطار السليمانية وإليه بعيد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في أيلول (سبتمبر) 2017. وصدر القرار التركي حينها تماهياً مع فرض الحكومة العراقية حظراً على الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما، بعد أيام من الاستفتاء الذي اعتبرته بغداد غير قانوني.



وقررت بغداد كذلك غلق المنافذ الحدودية البرية في الإقليم، وأرسلت قواتها لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية، خصوصاً خلال الفوضى التي أعقبت هجوم تنظيم «داعش» في حزيران (يونيو) 2014.

وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان أمس أن الخطوط الجوية العراقية ستباشر بدورها تسيير رحلات جوية من مطار السليمانية الدولي إلى مطار اسطنبول خلال الأيام المقبلة.