شكرا لقرائتكم الجزائر: حزب معارض يقاطع الانتخابات الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 27 يناير 2019 / 00:41

أعلن أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر «جبهة القوى الاشتراكية» أنه لن يقدم مرشحاً إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان (أبريل) المقبل، داعياً إلى «مقاطعة فعلية مكثفة وسلمية» لعمليات الاقتراع.



وفي القرار الذي اعتمده مجلسها الوطني، اعتبرت «جبهة القوى الاشتراكية» أن «شروط إجراء انتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة وشفافة ليست متوفرة». وأكدت الجبهة، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، أنها لن تقدم مرشحاً ولن تدعم أي مرشح آخر، لأن المشاركة لا تعني سوى توفير واجهة ديموقراطية لاقتراع محسوم مسبقاً لمصلحة مرشح النظام».

ودعت الجبهة إلى «مقاطعة هذا الاقتراع، كون أصوات المواطنين فيه لا تقدم ولا تؤخر في النتيجة النهائية للسباق».

من جهتها، قررت «حركة مجتمع السلم»، أبرز حزب إسلامي في الجزائر، المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما أعلن مسؤول الاتصال في الحزب عبد الله بوعاجي أمس. وقال: «قرر مجلس الشورى بأغلبية ساحقة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتقديم عبد الرزاق مقري مرشحاً للحزب فيها».

و»حركة مجتمع السلم» التي تقدم نفسها باعتبارها اسلامية «معتدلة»، كانت دعمت بقوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة داخل الائتلاف الحكومي الذي كان شكله، قبل الابتعاد عنه منذ العام 2012.