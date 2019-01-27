شكرا لقرائتكم الشامسي من صور: دعمنا للبنان مستمر ولن يتوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 22:42

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد سعيد الشامسي، خلال اشرافه على محطة مدينة صور من حملة الاستجابة الاماراتية للنازحين السوريين لشتاء 2108 و2019 في لبنان، بالتعاون مع جمعية مدرار الخيرية التي يرأسها عبدالله نبيه بري، ان دعم بلاده للبنان "مستمر ولن يتوقف، ودعمنا للحكومة اللبنانية بخصوص النازحيين السوريين مستمر".



وقال الشامسي: "في الأمس كنا في الشمال، واليوم في الجنوب في صور، وغدا في البقاع وبيروت. والمساعدات هي مساعدات انسانية لكل انسان، حيث نقوم بتوزيع ألف حصة من المواد الغذائية للنازحين السورين بالتعاون مع جمعية مدرار الخيرية، وتعاوننا مستمر مع هذه الجمعية النزيهة والقيمين عليها".

أضاف: "ما نقوم به هو واجب الشقيق لشقيقه، فمشروع مساعدات الامارات للأشقاء السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، ففي هذه المساعدات لا تسييس، وبالتالي المساعدات الاماراتية لا تعرف لا ملة ولا مذهب أو طائفة أو لون أو شكل، دعمنا للبنان مستمر".

بدوره شكر ممثل جعية مدرار في صور علي جبق، دولة الامارات على ما تقدمه من مساعدات. وقال: "اليوم في حضور وإشراف سعادة السفير الاماراتي حمد الشامسي، ومدير الجمعية رامي حراجلي ونجل الحاج عبدالله بري مصطفى ومنسق الجمعية هشام بعلبكي وفريق عمل الجمعية، نوزع ألف حصة من المواد الغذائية للنازحين السوريين وإلى بعض العائلات المحتاجة في صور ومنطقتها".