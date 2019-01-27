دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع نسبة المنازل المملوكة لأسر سعودية إلى أكثر من 60%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع عدد المنازل المملوكة من أسر سعودية من إجمالي عدد المنازل في المملكة إلى 60.49%، مقابل انخفاض المنازل المستأجرة المسكونة من أسر سعودية إلى 37.63% رغم زيادة عدد الأسر السعودية بواقع 84 ألف أسرة.

كما أوضحت النشرة أن أعداد المستفيدين من برنامج «سكني» الذي تقدم من خلاله وزارة الإسكان عقود دعم سكني، بلغت (67070) أسرة سعودية، كما أنه ‏للسنة الثالثة على التوالي، سُجل ارتفاع في نسبة جودة المساكن المملوكة ذات البناء المسلح. وفي المقابل، انخفضت نسبة المساكن المملوكة من مواد بناء (بلوك/طوب).

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نشرة المساكن حتى منتصف 2018م، حسب نتائج المسح الميداني الذي أقيم خلال الفترة من 17/7 إلى 22/8/1439هـ 14/4 إلى 18/5/2018م)، وحسب بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني.

وأظهرتْ نشرة المساكن منتصف 2018م من واقع المسح الميداني، ارتفاع عدد الأسر السعودية؛ حيث بلغ عدد الأسر السعودية حتى منتصف عام 2018 م (3591098)، كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع عدد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية بنسبة (3.43%) مقارنةً بمنتصف عام 2017م؛ إذ بلغت المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء (60.49%). وبلغت المساكن المملوكة بعد استبعاد المساكن التي جرى إنشاؤها بمواد بناء غير «المسلح» (51.70%) مقارنةً بـ(49.91%) في منتصف عام 2017م، فيما انخفضت نسبة المساكن المُستأجرة المشغولة بأسر سعودية عن منتصف العام 2017م؛ فقد بلغت (37.63%) في منتصف عام 2018م مقارنةً بـ(38%) في منتصف عام 2017م؛ علمًا بأنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملك الأفراد للمساكن، بل تعكس صفة المسكن (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) الذي قد تسكنه أسرة واحدة أو أكثر من أسرة.

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كما أظهرت النشرة أنَّ عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في المملكة ارتفعت في منتصف عام 2018م (2.46%) مقارنةً بمنتصف عام 2017م؛ حيث تُشكل المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوكة، مُستأجرة، مُقدمة من جهة العمل) حتى منتصف عام 2018م (64.2%) من إجمالي المساكن في المملكة؛ حيث بلغت أعلى مستوى لها في منطقة مكة المكرمة بنسبة (24.96%)، تليها في الترتيب منطقة الرياض بنسبة (23.68%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (14.31%)، فعسير بنسبة (8.55%)، ثم المدينة المنورة بنسبة (6.92%) فجازان بنسبة (4.93%)، ثم منطقة القصيم بنسبة (4.64%)، فمنطقة تبوك بنسبة (3.37%)، ثم تأتي منطقة حائل بنسبة (2.22%)، فنجران بنسبة (1.9%)، فالباحة بنسبة (1.88%)، ثم منطقة الجوف بنسبة (1.6%)، وأخيرًا تأتي منطقة الحدود الشمالية بنسبة (1.04%).

وحول المواد المُستخدمة في بناء المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوكة، مُستأجرة، مُقدمة من جهة العمل)، فقد أظهرت نتائج النشرة حتى منتصف عام 2018م أنَّ البناء المسلح قد ارتفع بنسبة (4.31%) مقارنةً بمنتصف عام 2017م، فيما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوكة، مُستأجرة، مُقدمة من جهة العمل) التي استُخدم في بنائها (البلوك/الطوب) بنسبة (9.2%) في منتصف عام 2018 مقارنةً بمنتصف عام 2017م؛ فقد بلغت المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استخدمت البناء المسلح نسبة (89.54%)، وبلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استُخدم في بنائها (البلوك/الطوب) نسبة (10.44%).

وأظهرت نتائج نشرة المساكن منتصف 2018م أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوكة، مُستأجرة، مُقدمة من جهة العمل)، تعتمد على الشبكة العامة مصدرًا رئيسًا لكهرباء بنسبة (99.85%) ويقطنها (99.86%) من إجمالي أفراد الأسر السعودية.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن نتائج مسح المساكن تظهر واقع المساكن للأسر السعودية حتى منتصف 2018م. أما البيانات السجلية لوزارة الإسكان فأظهرت أنَّ أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال عام 2018م (67070) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية.