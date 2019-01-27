والد "طفل البلكونة" يوجه رسالة عبر "الوطن": نفسي حد يقوملها محامي"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press بالصور| والد

أكد عبدالرازق أبو زيد والد أسامة الشهير بـ"طفل البلكونة"، أن زوجته أخطأت، ولكنها لم تقصد ترويعه أو تعريضه للخطر.

وطالب "أبو زيد"، عبر "الوطن" بتوكيل محامي لزوجته، للدفاع عنها في التهم الموجهة لها، قائلًا: "إحنا ناس غلابة وأرزقية، ومعيش حق أتعاب المحامي"، متمنيًا أن يبادر المجلس القومي للمرأة بتقديم محامي لحماية زوجته "هند".

ويُظهر الفيديو الذي لم يستغرق دقيقة وبضع ثوانِ، لحظة بكاء وصراخ الطفل قائلا: "أنا خايف هقع، طب هدور على المفتاح"، دون أي رد فعل من السيدة التي استمرت في محاولة دفعه لتسلق الشرفة.

وحاول بعض الجيران الذي التقط أحدهم الفيديو وقف ما يحدث خوفا على الطفل، وقال أحدهم: "ياست حرام عليكي بتعملي إيه؟! الواد هيقع"، فيما قالت سيدة أخرى: "الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى"، دون أي رد فعل من السيدة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الفيديو، ودفع إدارة نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في الفيديو، وبالفعل تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على السيدة، ومثولها أمام النيابة.