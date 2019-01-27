شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص فى تفجير بمحافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن شخصين قتلا فيما أصيب خمسة آخرون جراء انفجار وقع جنوب الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى- لم تسمه- القول أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب قرية الخانوكة الواقعة جنوبى مدينة الشرقاط انفجرت اليوم؛ ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة"، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج.

يذكر أن بعض العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش يحاولون- بين فترة وأخرى- استهداف المدن الآمنة من خلال العبوات الناسفة أو الأحزمة والسيارات المفخخة فى محاولة منهم لزعزعة استقرار تلك المدن، إلا أن القوات الأمنية تتمكن من إحباط تلك الهجمات واعتقال منفذيها.