شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 حوثيا شمالى صعدةفى عمليات للجيش اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى مقتل 15 عنصرا حوثيا شمالى صعدة، وتحرير مناطق واسعة غربى المحافظة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثى أقصى شمال البلاد.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) بالعربية عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامى القباطى قوله إن قوات الجيش اليمنى تمكنت من السيطرة على التباب السود المطلة على الخط الدولى الرابط بين باقم ومدينة صعدة.

وأوضح أن قوات الجيش الوطنى تمكنت من قطع خط إمداد الميليشيات الانقلابية عن مركز مديرية باقم، مؤكدا أن المواجهات أسفرت عن مصرع 15 من الميليشيات الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة للمديرية.

وفى مديرية حيدان غربى صعدة، أحرزت قوات الجيش اليمنى - خلال الأيام الماضية - تقدما كبيرا عقب معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي.

وقال الجيش اليمنى إن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال "النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح"، بالإضافة إلى وادى "الصافية" وتباب وادى "خلب"، وكذا تباب "كوع مران".

وتمكنت القوات اليمنية من تحرير قرى "المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة"، وصولا إلى خط "الرمادية" ومفرق "جمعة بنى فاضل". وفقا لموقع الجيش. وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.