- 1/2
- 2/2
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، رافق أمير قطر في جولته وفد رفيع المستوى من الوزراء ورجال المال والأعمال.
© REUTERS / HANDOUT
ومن المقرر أن يجري خلال الجولة التوقيع على سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اقتصادية وسياسية وثقافية وتعليمية، حيث يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وكان أمير دولة قطر أجرى جولتة الآسيوية الأولى في أكتوبر عام 2017، وشملت سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، وتم خلالها توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات منها الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية، فضلا عن مجالات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يغادر البلاد متوجها إلى كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.