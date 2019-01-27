أمير قطر يغادر البلاد متوجها إلى كوريا الجنوبية

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، رافق أمير قطر في جولته وفد رفيع المستوى من الوزراء ورجال المال والأعمال.



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وتحمل هذه الزيارة طابعا اقتصاديا وتنمويا واستثماريا، كما تهدف لتعزيز التعاون بين الدوحة وهذه البلدان، التي تتصدر القوة والنفوذ على المستوى القاري أو الدولي.

ومن المقرر أن يجري خلال الجولة التوقيع على سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اقتصادية وسياسية وثقافية وتعليمية، حيث يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان أمير دولة قطر أجرى جولتة الآسيوية الأولى في أكتوبر عام 2017، وشملت سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، وتم خلالها توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات منها الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية، فضلا عن مجالات أخرى.