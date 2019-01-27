بعد فتح النار على مواطنيها... الخارجية العراقية تدين الإجراءات التركية

العراق — سبوتنيك. وقالت الخارجية العراقية في بيان:" نعبر عن أسفنا بشأن الضحايا والخسائر، مشيرة إلى أنها ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، وتسلـمه مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره".

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لافتة إلى أن سيادة العراق، وأمن مواطنيه تقع في المقام الأول ضمن مسؤوليات الحكومة العراقـية، مؤكدة إدانة العراق الثابتة لأي تجاوز على أمن العراق، وسيادته، أو استخدام أراضيه للاعتداء على أمن وسلامة أي من دول الجوار.

وأدت الحادثة إلى مقتل شخص وإصابة عدد من الجرحى، أعقبها تحليق الطيران العسكري التركي على ارتفاعات منخفضة، مما تسبب في ذعر المواطنين.