- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وقالت الصحيفة السعودية، إن تلك الموجات بدأت في مدينة تبوك ليل الأحد على أن تتوسع لاحقا إلى جميع مناطق المملكة مصحوبة بالبرد الرعدي.
وأضافت أن "العواصف ستمتد تدريجيا إلى المدينة المنورة وشمال ووسط حائل، وتكون الأمطار شديدة مع تشكل السيول وربما الفيضانات على الأجزاء الغربية من منطقة تبوك والسيول المنقولة نحو السواحل".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلق تحذيرا عاجلا... ماذا يحدث اليومين المقبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.