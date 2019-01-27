هزة_أرضية بقوة 2ر6 درجات يضرب جزيرة ندوي في فيجي

الخليج - واس

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجات على مقياس ريختر جزيرة ندوي في فيجي أمس.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 19:56:42 بتوقيت غرينتش.

وجرى تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 579.11 كلم، بشكل مبدئي عند التقاء دائرة عرض 21.1404 درجة جنوبًا وخط طول 178.8621 درجة غربًا.

ولم تصدر أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.