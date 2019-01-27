لقي 19شخصًا حتفهم وأصيب 48آخرون بانفجارين منفصلين جنوب #الفلبين

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الخليج - واس
لقي 19 شخصًا مصرعهم وأصيب 48 آخرون بانفجارين منفصلين وقعا اليوم في جنوب الفلبين.
وقال المتحدث العسكري الإقليمي الكولونيل جيري بيسانا إن الانفجار الأول وقع في بلدة جولو بإقليم سولو، الذي يبعد ألف كيلومتر جنوبي العاصمة مانيلا.
ووقع الانفجار الثاني في موقف للسيارات فيما كانت قوات الأمن تتعامل مع الانفجار الأول.
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