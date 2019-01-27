شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الخدمة المدنية» عن دورها في طريقة احتساب وصرف العلاوات والرواتب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب لا تختص بها وزارة الخدمة المدنية كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية.

جاء ذلك تعليقا على إيداع العديد من الجهات الحكومية، رواتب موظفي الدولة اليوم الأحد بزيادة «علاوة سنوية» لمدة 6 أيام فقط مع راتب الشهر الحالي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين العاملين في الدولة.

وبررت بعض الجهات صرف 6 أيام فقط علاوة سنوية بأن الرواتب لا زالت بالتاريخ الهجري بينما تاريخ الصرف بالميلادي، فيما أكدت الجهات التي أودعت العلاوة السنوية بالكامل، أن التعليمات واضحة بإعادة العلاوة اعتبارًا من 1-1-2019 وبالتالي فإن الإجراء الصحيح هو إعادة العلاوة بالكامل مع الراتب الحالي لأن الرواتب تصرف بالميلادي وليس بالهجري.

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