شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أودعت بعض الجهات الحكومية العلاوة «6 أيام فقط»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

استقبلت حسابات رواتب موظفي الدولة اليوم الأحد «العلاوة السنوية» ضمن راتب الشهر الجاري، إلا أن موظفي العديد من الجهات فوجئوا بإعادة العلاوة لمدة 6 أيام فقط مع راتب الشهر الحالي بسبب أن الرواتب لازالت بالتاريخ الهجري بينما تاريخ الصرف بالميلادي.

العلاوة كاملة

أما الجهات التي أودعت العلاوة السنوية بالكامل، فمبررها أن التعليمات واضحة بإعادة العلاوة اعتبارًا من 1-1-2019 وبالتالي فإن الإجراء الصحيح هو إعادة العلاوة بالكامل مع الراتب الحالي لأن الرواتب تصرف بالميلادي وليس بالهجري.

وكان أكبر قطاع أعاد العلاوة لمدة ستة أيام مع راتب الشهري لهذا الشهر قطاع «التعليم» حيث ستصرف العلاوة بكاملها مع الشهر القادم، وسط مطالبات بضرورة عمل الجهات الحكومية بصرف العلاوة كاملة لهذا الشهر بأثر رجعي باعتبار أن الرواتب تصرف بالميلادي، وهناك تعليمات من الجهات العليا بأن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة.

ما هي العلاوة السنوية؟

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي أحد أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحدة.

إجراءات صرف العلاوة السنوية:

يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

كما تضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وفي أكتوبر من العام 2018 صدر أمر ملكي كريم باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها خلال العام المالي 2019.