استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

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استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مطاردة مركبته في منطقة باب العامود بمدينة القدس، وذكرت شرطة الاحتلال أنها أطلقت الرصاص باتجاه مركبة في منطقة باب العامود بمدينة القدس، بحجة تشكيلها خطرا على أفراد الشرطة الموجودة في المكان، مضيفه أن الشاب من سكان الضفة الغربية ويوجد بشكل غير قانوني في المدينة، موضحة أن المركبة كان يستقلها مجموعة من الشبان دون ذكر عددهم، وتطرقت فقط للشهيد. وأعلنت مصادر فلسطينية محلية أن الشهيد الذي ارتقى في مدينة القدس هو الشاب رياض محمد حماد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس.
واستشهد عصر أمس الجمعة، شاب فلسطيني يدعى إيهاب عطا الله حسين عابد، في الخامسة والعشرين من عمره، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 22 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ44 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات
واستشهد عصر أمس الجمعة، شاب فلسطيني يدعى إيهاب عطا الله حسين عابد، في الخامسة والعشرين من عمره، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 22 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ44 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات 14 طفلًا بإصابات مختلفة، إضافة إلى استهداف سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة بقنابل الغاز.
وشارك الفلسطينيون أمس في مسيرات العودة الـ44 وسط تعزيزات الاحتلال وجوده العسكري على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد رفض حركة حماس للدفعة الثالثة من المنحة القطرية، التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار.(التفاصيل)
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس
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