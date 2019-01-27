انت الان تتابع استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مطاردة مركبته في منطقة باب العامود بمدينة القدس، وذكرت شرطة الاحتلال أنها أطلقت الرصاص باتجاه مركبة في منطقة باب العامود بمدينة القدس، بحجة تشكيلها خطرا على أفراد الشرطة الموجودة في المكان، مضيفه أن الشاب من سكان الضفة الغربية ويوجد بشكل غير قانوني في المدينة، موضحة أن المركبة كان يستقلها مجموعة من الشبان دون ذكر عددهم، وتطرقت فقط للشهيد. وأعلنت مصادر فلسطينية محلية أن الشهيد الذي ارتقى في مدينة القدس هو الشاب رياض محمد حماد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس.

واستشهد عصر أمس الجمعة، شاب فلسطيني يدعى إيهاب عطا الله حسين عابد، في الخامسة والعشرين من عمره، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 22 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ44 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات