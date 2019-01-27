شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية وقطاع غزة فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة الشؤون الفلسطينية فى الأردن، إن أنشطة الاحتلال الإسرائيلى خلال شهر ديسمبر الماضي، تسببت باستشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا فى الضفة الغربية وقطاع غزة ، وجرح 329 آخرين فى الضفة و 208 فى غزة.

وأظهر تقرير رسمى نشرته الدائرة، مواصلة الاحتلال الإسرائيلى انتهاكاته الممنهجة ضد السكان والممتلكات و المقدسات الإسلامية والمسيحية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وفى مقدمتها الأقصى المبارك، فى تحد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية.

كما أشار التقرير إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلى لسياسته العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم .