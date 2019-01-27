شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد مناطق ومواقع جديدة فى مديرية حيدان غربى محافظة صعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى استعادته مناطق ومواقع جديدة فى مديرية حيدان غربى محافظة صعده شمالى البلاد، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكرى يمنى وفقًا لموقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية " إن وحدات من الجيش تابعة لألوية العروبة بقيادة العميد عبدالكريم السدعي، فرضت سيطرتها خلال معارك الأيام الماضية على جبال النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح ووادى الصافية وتباب وادى خلب وكوع مران".

وذكر المصدر أن الوية العروبة استعادت أيضًا قرى المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة وصولًا إلى طريق الرمادية ومفرق جمعة بنى فاضل، وأسفرت المعارك عن مصرع واصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية بينهم قيادات ميدانية تدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.

وفى مديرية رازح بذات المحافظة، تمكنت قوات يمنية تابعة للواء السابع حرس حدود، من السيطرة على تبة شبان وموقع سوار وعددًا من التباب المطلة على العريشة عقب شن هجوم مباغت على مواقع المليشيا الحوثية هناك.

وفى ذات السياق نجح الفريق الهندسى التابع للواء من انتشال أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة زرعتها المليشيات فى القرى والطرقات.