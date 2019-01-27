بدعم من طيران التحالف... الجيش اليمني يشن هجوما ضد "أنصار الله" على حدود السعودية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، إن "وحدات خاصة من اللواء السابع حرس حدود، شنت هجوما مباغتا على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية رازح غرب صعدة، بدعم من طيران التحالف، تمكنت على إثره من تحرير تبة شبان وموقع سوار وعدد من التباب المطلة على العريشة".

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وأضافت أن "الفريق الهندسي التابع للواء تمكن من انتزاع أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة زرعتها المليشيا في القرى والطرقات".

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية، التي تدور منذ آذار/مارس 2015، يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.