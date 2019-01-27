شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بأمطار على 5 مناطق.. وغبار في الرياض ومكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية كما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي فقط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.