القائمة الكاملة لاختصارات لوحة المفاتيح على برنامج الـ"وورد"

يعد برنامج "وورد" واحدا من أشهر التطبيقات التى يعتمد عليها المستخدمون حول العالم فى تنفيذ أعمالهم الكتابية، حيث يمتلك تطبيق "وورد" العديد من الاختصارات المفيدة للمستخدمين، والتى تقدم لهم الكثير من الوقت والجهد، وفيما يلى نعرض بعض وظائف الأزرار الخاصة بلوحة المفاتيح واستخداماتها على برنامج الوورد بشكل خاص ونظام الويندوز بشكل عام كما يلى: Shift + E : الضمة Shift + X : السكون Shift + Q : الفتحة Shift + A : الكسرة ذ + Shift : الشدة Shift + Z : المدة Shift + W : تنوين فتح Shift + S : تنوين كسرة Shift + R : تنوين ضم Shift + T : لإ Shift + G : لأ Shift + Y : إ Shift + H : أ Shift + N : آ Shift + B : لآ Shift + V : { Shift + C : } Shift + F : ] Shift + D : [ Shift + J : تمديد الحرف Ctrl + C : نسخ Ctrl + X : قص Ctrl + V : لصق Ctrl + Z : تراجع Ctrl + A : تعليم الملف Shift + U : فاصلة معكوسة Ctrl + ESC : قائمة المهام Ctrl + Enter : بداية صفحة جديدة Ctrl + Shift : تحويل النص جهة ( يمين ) Ctrl + Shift : تحويل النص جهة ( يسار ) Ctrl + 1 : مسافة مفردة Ctrl + 5 : مسافة سطر ونصف Ctrl + 2 : مسافة مزدوجة Ctrl + G : الانتقال إلى صفحة Ctrl + END : الانتقال إلى نهاية الملف Ctrl + F5 : تصغير نافذة الملف Ctrl + F6 : الانتقال من ملف لأخر Ctrl + F2 : معاينة الصفحة قبل الطباعة = + Ctrl : تكبير وتصغير درجة واحدة F4 : تكرار أخر عملية Alt + Enter : تكرار أخر عملية Ctrl + Y : تكرار أخر عملية Ctrl + F9 : فتح قوسين جاهزين Shift + F10 : تعداد نقطى ورقمي F12 : حفظ بأسم Shift + F12 : حفظ الملف Ctrl + Home : أول المستند Ctrl + End : أخر المستند Shift + F1 : معلومات عن نوع التنسيق Ctrl + U : سطر تحت النص Ctrl + F4 : خروج من الملف Ctrl + N : ملف جديد Ctrl + H : استبدال Ctrl + I : خط مائل Ctrl + K : تنسيق المستند Ctrl + P : طباعة Ctrl + O : فتح منطقة د + Ctrl : تكبير النص ج + Ctrl : تصغير النص Alt + S : قائمة تنسيق Alt + J : قائمة تعليمات [ + Alt : قائمة جدول ] + Alt : قائمة أدوات Alt + U : قائمة عرض Alt + P : قائمة تحرير Alt + L : قائمة ملف “ + Alt : قائمة إطار Alt + Q : تعديل مسطرة Ctrl + E : توسيط النص Ctrl + F : بحث Ctrl + B : خط أسود Ctrl+Shift + P : حجم الخط Ctrl+Shift + S : نمط Ctrl + D : خط Ctrl+Shift + K : تحويل الحروف - Capital Shift + F3 : تحويل الحروف - Capital Ctrl+Shift + L : وضع نقطة عند بداية النص Ctrl+Alt + E : حواشى سفلية ترقيم روماني Ctrl+Alt + R : وضع علامة ® Ctrl+Alt + T : وضع علامة ™ Ctrl+Alt + C : وضع علامة © Ctrl+Alt + I : معاينة الصفحة قبل الطباعة Shift + F7 : قاموس المرادفات Ctrl+Alt + F1 : معلومات النظام Ctrl+Alt + F2 : فتح الدلائل Ctrl + J : تسوية النص من الجانبين Ctrl + L : بداية النص من الجانب الأيسر Ctrl + Q : بداية النص من الجانب الأيمن Ctrl + E : توسيط النص Ctrl + M : تغيير المقاس الأعلى للفقرة Shift + F5 : رجوع إلى الموضع الذى انتهيت منه عند إغلاق الملف = + Ctrl + Alt : تخصيص F3 : إدخال نص تلقائي F9 : تدقيق حقول F10 : تحريك إطار لفتح النوافذ F1 : تعليمات F5 : الانتقال إلى F7 : تدقيق إملائي F8 : تعليم منطقة ctrl+a :تحديد الكلى للنص او الكائن ctrl+c : نسخ الذى تم تحديده ctrl+v : لصق المنسوخ ctrl+x : قص الذى تم تحديدة ctrl+z :التراجع عن اى امر.

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