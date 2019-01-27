شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنذار المبكر»: رياح وأتربة وأمطار رعدية على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عددا من التنبيهات المتقدمة الخاصة ببعض المناطق في المملكة.

الإنذار الأول كان من نصيب سكان منطقتي حائل والحدود الشمالية، حيث أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهين مبكرين على المنطقتين يفيد بـ “استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار” .

وأوضح التنبيهين، أن حالة الطقس ستبدأ في الحادية عشر مساء اليوم، وتستمر حتى الحادية عشر مساء غد الأحد.

كما صدر تنبيه متقدم لـ3 مناطق هي “المدينة المنورة – مكة المكرمة – الرياض”، حذرت الأرصاد فيه من نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية على هذه المناطق.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 21:00 غدًا الأحد.