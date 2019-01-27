شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أنواع الشاي يسبب السرطان.. «النمر» يكشف الحقيقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدم صحة ما يتداول عن “شاي الكرك” باعتباره أحد مسببات مرض السرطان.
وقال خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، الشاي يحتوي على مواد غير مسببة للسرطان، مؤكدًا أنه إذا كان هناك منتجا يسبب السرطان فستكون وزارة الصحة أول من يحذر منه.
وأضاف: “المياه المعبئة مع الصوديوم آمنة ليس لها أي خطورة على الصحة، لكن لم يثبت أيضا أن لها فوائد إضافية لصحة الإنسان”.
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