فنزويلا ترد على مهلة الدول الأوروبية: «تصرف طفولي»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، الدعوة التي وجهتها دول أوروبية لبلاده، لإجراء انتخابات في غضون 8 أيام، بأنها "تصرف طفولي".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أرياسا، في جلسة لمجس الأمن الدولي حول الأزمة في فنزويلا، السبت.

وقال أرياسا: "أوروبا تمهلنا 8 أيام. من أين حصلتم على هذه القوة وتوجيه الإنذار لدولة ذات سيادة".

واتهم الوزير الفنزويلي واشنطن بتدبير محاولة انقلابية في بلاده، وإملاء التعليمات على المعارضة الفنزويلية وبعض الدول.

وفي وقت سابق اليوم، حددت كل من بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، مهلة 8 أيام، لفنزويلا، لإجراء انتخابات قبل الاعتراف برئيس البرلمان خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد.

كما هدد الاتحاد الأوروبي، بخطوة مماثلة، ما لم تنظم الانتخابات "خلال أيام".

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان غوايدو، نفسه "رئيسًا مؤقتًا" للبلاد، وإعلان الرئيس نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته دول بينها كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا وإسبانيا وفرنسا.

وبالمقابل أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.