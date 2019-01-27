بسبب الثلوج.. إغلاق رحلات جوية وإرجاء أخرى في موسكو

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وكالات الأنباء الروسية، أن تساقط الثلوج الكثيف تسبب بإلغاء وإرجاء عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو.



ونقلت الوكالات الروسية عن خدمة ياندكس على الإنترنت، لرصد الأحوال الجوية، أن 13 رحلة ألغيت و34 أرجئت قرابة الساعة 13،00 ت غ في المطارات الثلاثة الاساسية للعاصمة الروسية (شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو).

كما أحصت السلطات، في منطقة موسكو، وقوع نحو عشرة حوادث سير بسبب الثلوج.

ووجهت وزارة الحالات الطارئة تحذيراً إلى المواطنين متوقعة استمرار الطقس السيء الأحد، واستمرار تساقط الثلوج مع هبوب رياح شديدة.

وتوقعت الوزارة ان تكون الحرارة في موسكو الأحد، ما بين ست درجات تحت الصفر واحدى عشرة درجة تحت الصفر.