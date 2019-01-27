هل تنجح نوكيا فى منافسة أبل بعد إطلاق هواتفها فى الولايات المتحدة؟

اختارت "إتش إم دى جلوبال" الشركة الأم لـ نوكيا، أن تتخلى عن طموحاتها الأمريكية بعض الشىء للتركيز على الأسواق التى تتمتع فيها العلامة التجارية بإقبال بعض الشىء جديد خلال السنوات القليلة الماضية، لكن رأت الشركة الآن أن الوقت قد حان لإطلاق هواتفها فى الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فتعاونت HMD مع شركات الاتصالات الأمريكية لإطلاق اثنين من الهواتف الذكية الحصرية فى البلاد.

الهاتف الأول هو Nokia 3.1 Plus والذى دعم بشاشة بحجم 5.99 بوصة مع شاشة HD + ، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل و5 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، جنبا إلى جنب ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت، و32 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، وبطارية 3،500، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 439، وهو معالج أطلقته كوالكوم فى العام الماضى لهواتف متوسطة المستوى، وسيكون هاتف Nokia 3.1 Plus متاحًا بسعر 160 دولارًا أمريكيًا.

أما الهاتف الثانى فهو Nokia 2 V ، والذى يحتوى على شاشة عالية الوضوح بحجم 5.5 بوصة وكاميرا خلفية 8 ميجابكسل مع تركيز تلقائى وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل و 8 جيجا بايت للتخزين وبطارية 4000mAh والقدرة على دعم بطاقات microSD حتى 128 جيجا بايت،. لم تكشف HMD عن سعر الهاتف.

وقال ماوريتسيو أنجيلون، نائب الرئيس HMD Global للشئون الأمريكية فى بيان: "منذ أكثر من عامين، على المستوى العالمى، التزمنا بتقديم هواتف نوكيا موثوقة ودائمة من خلال تصميم هادف ومتميز، ومنذ ذلك الحين أعادنا تقديم الأجهزة الأيقونية ومجموعة من هواتف نوكيا الذكية بنظام أندرويد، بالإضافة إلى التصوير والبرامج بفضل الشراكات الرائعة، ونحن الآن فخورون بكوننا فى موقع يمكننا من خلاله توسيع موطئ قدمنا ​​فى أمريكا الشمالية من خلال الشراكة مع بعض أكبر مزودى الشبكات فى أمريكا الشمالية، وفى عام 2019 وما بعده، سنستمر فى منح المستهلكين مجموعة متنوعة من هواتف نوكيا التى يمكنهم استخدامها بسهولة".