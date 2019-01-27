يوتيوب يواجه فيديوهات النظريات غريبة الأطوار

قرر موقع "يوتيوب" إقصاء مقاطع الفيديو المنشورة عليه التي تروّج لنظريات غريبة الأطوار مثل أن الأرض مسطّحة، وفقا للعين الإخبارية.

وسيعمل الموقع على تعديل نظام اقتراح المقاطع، بحيث لا تعود المقاطع ذات المضامين المخالفة للعلم والحقائق كثيرة الانتشار، لكنه لن يحظرها تماما.

وكتبت إدارة الموقع، على مدوّنتها: "سنبدأ بجعل الفيديوهات التي تنشر أخبارا مغلوطة أقل ظهورا في قائمة الاقتراحات".

وضربت مثلا لذلك التسجيلات التي تتحدث عن "علاجات عجيبة لأمراض خطرة، أو تلك التي تقول إن الأرض مسطّحة، أو التي تروّج لأمور بيّنة الخطأ حول أحداث تاريخية".

ومن خلال هذا الإجراء، يأمل الموقع أن يحدّ من انتشار هذه المقاطع من دون حظرها، موازنا بذلك بين "حرية التعبير" و"المسؤولية تجاه المستخدمين".