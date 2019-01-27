أمازون تطلق "روبوت التوصيل" إلى المنازل

كشفت شركة أمازون الأمريكية عن أحدث منتجاتها الروبوتات "سكاوت" Scout، ومهمته توصيل البضائع للعملاء أمام منازلهم، لتدخل بذلك قائمة الشركات التي تعتمد على الروبوتات الداعمة لتقنية الذكاء الاصطناعي للعمل بجانب البشر في خدمة توصيل الطلبات للمنازل، وفقا للعين الإخبارية.

وبدأت الشركة الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية تجربة تسليم طرود في محيط سياتل، حيث مقرها، وبالتحديد في مدينة سنوهوميش بولاية واشنطن، ويحتوي روبوت التوصيل على 6 عجلات ويعمل بواسطة بطارية كهربائية، ويتميز بالسرعة في تسليم البضائع.

وتسير الشركة 6 نماذج من هذا الروبوت الكهربائي الصغير على الأرصفة بسرعة الإنسان، ويمكنها تجنب الحيوانات والمشاة أينما كانوا على طريقها، بحسب شن سكوت، المشرف على المشروع.

وأوضح المسؤولون في الشركة الأمريكية أن روبوت "سكاوت" الجديد لا يزال في المراحل التجريبية الأولية، ومن المقرر الاعتماد عليه في توزيع البضائع خلال الفترات النهارية بين يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع.

يرافق الروبوت دائما موظف من "أمازون"؛ للتأكد من أن الأجهزة يمكنها التنقل بأمان وكفاءة حول الحيوانات الأليفة والمشاة وأي شيء آخر في مسارها.

وعلى غرار شركات أخرى، تحاول "أمازون" إيجاد حلول أقل كلفة "للكيلومتر الأخير" الفاصل بين المخزن والزبون، فيما تعمل الشركة على تسليم البضائع بطائرات صغيرة مسيرة.

وهناك العديد من التجارب المماثلة التي تتعلق باستخدام الروبوتات الذكية في العديد من المدن وأماكن العمل والدراسة حول العالم، مثل الجامعات والمكاتب، إذ تلقى تفضيلا وتقييما أفضل من سيارات نقل البضائع ذاتية القيادة التي تسببت في حوادث خطرة للمحيطين بها على عكس الروبوتات الصغيرة.