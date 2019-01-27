جالاكسي تدعم هاتف S10 بتقنية "بلوك تشين"

كشف تسريب جديد عن دعم هاتف شركة سامسونج الكورية المنتظر سامسونج جالاكسي S10 تقنية "بلوك تشين"، وفقا للعين الإخبارية.

وتوضح الصور المسربة أن هاتف سامسونج جالاكسي S10 يدعم عملات رقمية مختلفة مثل عملة Ethereum، ما يفتح المجال لدعم الجهاز عملات رقمية أخرى مثل بيتكوين، إضافة إلى استخدام المصادقة البيومترية لأغراض الأمان.

وحسب موقع The Verge التقني، وُصف تطبيق "محفظة الرقمية" بـ"المكان الأكثر أمانا"، مشيرة إلى أن سامسونج لن تكون أول من يطبق هذه الخطوة، إذ سبق ودعمت شركة HTC هذه التقنية في هاتفها.

وتكشف سامسونج، رسميا، عن هاتف جالاكسي S10 خلال 20 فبراير/شباط المقبل، إضافة إلى عرضها مواصفات هاتفها الذكي القابل للطي.