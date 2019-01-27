إل جي تكشف أهم مزايا هاتفها الجديد 5G

أعلنت شركة إل جي "LG" الكورية الجنوبية، رسميا، إطلاق هاتفها 5G من الجيل الخامس، خلال فعاليات معرض MWC 2019 الدولي فبراير/شباط المقبل، بعد 5 أشهر من التجارب والاختبارات، وفقا للعين الإخبارية.

وكشفت الشركة الكورية الجنوبية بعض التفاصيل والمميزات الخاصة بهاتف 5G قبل ظهوره الرسمي، موضحة أنه يحتوي على معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 855 الأكثر تطورا؛ لضمان رفع أداء الهاتف بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بمعالجات Snapdragon 845 المستخدمة حاليا في العديد من أنواع الهواتف الذكية المختلفة.

وأوضحت أن بطاريات الهاتف الجديد كبيرة بسعة 4000 أمبير/ساعة؛ لتمنحه القدرة على سد احتياجات الطاقة الناتج عن دعمه لتقنية الجيل الخامس؛ لتتفوق بذلك بطارية الهاتف الجديد على نظيرتها الموجودة في هواتف LG V40 ThinQ التي تأتي بسعة 3330 أمبير/ساعة.

وذكرت الشركة أنها زودت الهاتف بأنبوب تبريد vapor chamber أكبر تقريبا بـ3 أضعاف من نظيره الموجود داخل هواتف LG V40 ThinQ؛ لضمان مثالية وقوة المنتج الجديد، ومنع تعرضه للسخونة أو ارتفاع كبير في درجة الحرارة قد ما يؤثر على أدائه.

أما بالنسبة للتصميم والتفاصيل الخارجية، لم تعلن الشركة أي معلومات مؤكدة بشأن كونه نسخة مطورة من هواتف LG V40 ThinQ ThinQ، وإن كانت التسريبات قد رجحت هذا الاعتقاد فيما يخص التفاصيل الخارجية.

ويتوقع المتابعون تحقيق هاتف إل جي من الجيل الخامس 5G نجاحات عالمية كبيرة، خاصة عند طرحه رسميا في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

ويشهد معرض MWC 2019 الدولي في مدينة برشلونة الإسبانية، والمقرر انطلاقه أواخر فبراير/شباط المقبل، إعلان شركة إل جي "LG"، أيضا، الطرازات الجديد من الهواتف "G8 ThinQ" الداعمة لقتنية الجيل الرابع المطورة "4G LTE".