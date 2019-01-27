أبل تستعد لطرح الجيل الثاني من سماعات "إير بودز"

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية أن شركة أبل Apple ستطلق الجيل الثاني من سماعات "إيربودز" AirPods اللاسلكية خلال شهر يونيو/حزيران 2019 بميزات جديدة عن الجيل السابق، وفقا للعين الإخبارية. وحققت سماعات AirPods اللاسلكية مبيعات عالية، إذ استغنت أبل عن السماعات التقليدية. وتأتي السماعات بتصميم النسخة الأولى نفسه مع تغيير طفيف، إضافة إلى تحسين البطارية. وذكرت "فوربس" أن السماعات الجديدة ستأتي بميْزات تتعلق بالصحة واللياقة، إذ تطمح أبل لجعل الجيل الثاني من سماعاتها منتجاً يهتم بصحة المستخدم.

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