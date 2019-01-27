هواوي تزود هواتفها المقبلة بشاشات OLED

تخطط الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية "هواوي" huawei للاعتماد على شاشات بتقنية "OLED" في هواتفها المقبلة P30 وP30 برو، وفقا للعين الإخبارية.

وتتميز شاشات OLED بدرجة وضوح ودقة أكبر من الشاشات الأخرى مثل LCD، كما أن أسعارها ستنخفض بسبب اعتماد معظم الشركات الكبرى على هذا النوع من الشاشات، حسب ما ذكر موقع "GSM Arena" التقني.

ويأتي هاتفا P30 وP30 برو بشاشة حجمها 6.1 إنش للنسخة العادية، و6.5 إنش لنسخة برو، وذاكرة عشوائية 8 ميجا بيكسل و12 ميجا بيكسل لنسخة P30 برو.

أما بالنسبة لكاميرا الهاتفين فإن هاتف P30 سيأتي بكاميرا ثلاثية و4 كاميرات في نسخة برو، ومن المتوقع إطلاق الهاتفين في مارس/آذار المقبل.