OSN تختار "سنابلوجيك" للتحول إلى تقنية السحابة

أعلنت شركة "سنابلوجيك" وهي مزود منصة التكامل الذكي الأولى في العالم، الأربعاء، أن OSN شبكة الترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اختارت منصة التكامل الذكي من "سنابلوجيك" لتحديث بيئة تكنولوجيا المعلومات خاصتها ودعم استخدام الخدمات السحابية في المؤسسة. وفق بيان لـOSN، وفقا للعين الإخبارية.

وتتمتع OSN بتاريخ حافل في تقديم قيمة استثنائية للعملاء مع تركيزها على المحتوى الحصري والمتوفر عند الطلب، إضافة إلى المنصات الرقمية المبتكرة في أي مكان وفي أي وقت.

وتنعكس قوة OSN في مجموعتها الفريدة من البرامج الحصرية التي تقودها شراكاتها طويلة الأجل مع الأستوديوهات الكبرى بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: "ديزني"، "إتش بي أو"، "إن بي سي يونيفرسال"، "فوكس" و"باراماونت".

وتأتي OSN في طليعة مبتكري التكنولوجيا الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ قدمت نفسها للمرة الأولى في المنطقة من خلال عروض "OSN بلاي" و"OSN أون ديماند". وتحدث الشركة الأنظمة التقنية الحالية لديها، فتحولت مؤخراً إلى بنية هجينة جديدة متعددة السحب لتصبح أكثر كفاءة وفعالية وتضمن توفير خدمة سلسة للعملاء.

وباستخدام منصة "سنابلوجيك"، نجحت OSN في اتباع مسار سهل دون أي مجهود لنقل أنظمتها الحالية وتحويلها إلى أنظمة جديدة قائمة على السحابة، بما في ذلك "مايكروسوفت أزور إس كيو إل داتا ويرهاوس"، مع الحد الأدنى من متطلبات التشفير اليدوي.

وقال جاك فون بينيكي، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية لدى OSN في معرض تعليقه على هذا الأمر: "نحن نبحث دائماً عن طرق لتوفير أفضل تجربة ممكنة لعملائنا. وللتمكن من الاستمرار، يُعتبر غاية في الأهمية أن نمتلك بنية تحتية لتكنولوجيا حديثة، مرنة ومتكاملة تماماً. وبفضل (سنابلوجيك)، تمكنّا بالفعل من تقليل الوقت والمجهود اللازمين لتحقيق ذلك، فأتيحت لنا الفرصة لتطوير ميزات ووظائف جديدة بكفاءة بناءً على احتياجات عملائنا".

ومن جانبه، قال نيراف شاه، المدير العام لشركة "سنابلوجيك" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "(OSN) هي مؤسسة تلتزم بالاستخدام الذكي للتكنولوجيا الحديثة بهدف تقديم أفضل تجربة للعملاء ضمن فئتها. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من التطور التقني القادم الذي سيشهد على استفادة هذه المؤسسة من التكامل الذكي في القطاع برمته".

وتستخدم منصة التكامل الذكي المقدمة من "سنابلوجيك" تدفقات العمل المدعومة من الذكاء الاصطناعي للتشغيل الآلي لجميع مراحل مشاريع تكامل تكنولوجيا المعلومات- التي تشمل التصميم والتطوير والنشر والصيانة- سواء كان في الشركة أو في السحابة أو في البيئات الهجينة.

وتتيح واجهة المنصة ذاتية الخدمة وسهلة الاستخدام للخبراء وشركات التكامل التي تتعامل مع المواطنين، إدارة تكامل جميع التطبيقات وتكامل البيانات ومشاريع هندسة البيانات على منصة واحدة قابلة للتطوير.

وبفضل "سنابلوجيك" أصبح بإمكان المؤسسات ربط جميع الأنظمة خاصتها بسرعة وسهولة التشغيل الآلي لعمليات الأعمال، وتسريع التحليلات، والدفع بالتحول الرقمي إلى الأمام.