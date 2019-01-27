الهند تطلق أخف قمر صناعي بالعالم

أطلق علماء هنود أخف قمر صناعي في العالم، فلا يتعدى حجمه 10 سنتيمترات مكعبة، ويزن 1,2 كيلوجرام، في ابتكار جديد يرسخ صورة الهند كبلد رائد في مجال تقنيات المجسمات الصغيرة، وفقا للعين الإخبارية.

وأطلقت الهند هذا القمر الصناعي المسمى "كالاماسات في 2"، والذي صممه طلاب في "سبايس كيدز إنديا"، من مركز سريهاريكوتا الفضائي في ولاية أنديرا براديش، في جنوب الهند، الخميس.

وصنع القمر الصناعي بتكلفة 1,2 مليون روبية (16 ألفا و900 دولار)، بحسب سريماثي كيسان، مؤسس "سبايس كيدز إنديا"، ورئيسها التنفيذي، وسيستخدم هذا القمر الصناعي في موجات البث الإذاعي غير الاحترافية لأهداف غير تجارية.

وأشاد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بهذه الخطوة، وكتب عبر موقع "تويتر": "تهانيّ القلبية لعلماء الفضاء الهنود على الإطلاق الآخر الناجح لقمر (بي أس أل في)، (بولار ساتلايت لاونش فييكل)، هذا الإطلاق أفضى إلى وضع القمر كالاماسات في المدار".

وتمثل هذه العملية خطوة جديدة إلى الأمام للمنظمة الهندية لبحوث الفضاء (أي أس أر أو) التي فازت بالسباق الآسيوي إلى المريخ سنة 2014 حين بلغت إحدى مركباتها الفضائية الكوكب الأحمر رغم الميزانية المحدودة للمشروع.

وتطمح الهند في حصة أكبر في سوق إطلاق الأقمار الصناعية الآخذة في الاتساع في ظل سعي شركات متخصصة في الاتصالات والإنترنت لتطوير تقنيات الاتصال.