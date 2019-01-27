15 تطبيقا خدعت الملايين من مستخدمى هواتف أندرويد.. تعرف عليها

فى حين تكافح جوجل للقضاء على التطبيقات الوهمية والبرامج الضارة الموجودة على متجر "بلاى ستور" لحماية مستخدمى أندرويد، اكتشف الباحث Lukas Stefanko من شركةESET للأمن، مؤخرًا 15 تطبيقًا مزيفًا لنظام تحديد المواقع العالمى مع أكثر من 50 مليون عملية تنزيل لا تفعل شيئًا سوى تحقيق الأرباح من خلال الإعلانات.

ولعل الهدف الرئيسى من هذه التطبيقات هو كسب المال عبر هذه الإعلانات المضمنة، ولاحظ أيضًا أن بعض هذه التطبيقات تطلب المال حتى لإزالة الإعلانات، بينما يطلب آخرين الوصول إلى الهاتف الذكى وغيرها من المعلومات التى لا يتطلبها تطبيق الملاحة بشكل عام، وفيما يلى نعرض هذه التطبيقات:

Voice GPS direction

GPS Route Finder

GPS Route Tracker

GPS Maps & Navigation

Maps GPS Navigation

Live Earth Map

Live Earth Map & Satellite

Traffic updates: GPS free maps

Free GPS, Maps & Navigation

GPS Satellite maps

Free GPS Maps- Star Play Creations

GPS Street View- Maps Go

Voice GPS Driving- Delta raza apps

GPS Live Street Maps

Free GPS Traffic updates