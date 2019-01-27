15 تطبيقا خدعت الملايين من مستخدمى هواتف أندرويد.. تعرف عليها

فى حين تكافح جوجل للقضاء على التطبيقات الوهمية والبرامج الضارة الموجودة على متجر "بلاى ستور" لحماية مستخدمى أندرويد، اكتشف الباحث Lukas Stefanko من شركةESET للأمن، مؤخرًا 15 تطبيقًا مزيفًا لنظام تحديد المواقع العالمى مع أكثر من 50 مليون عملية تنزيل لا تفعل شيئًا سوى تحقيق الأرباح من خلال الإعلانات.
ولعل الهدف الرئيسى من هذه التطبيقات هو كسب المال عبر هذه الإعلانات المضمنة، ولاحظ أيضًا أن بعض هذه التطبيقات تطلب المال حتى لإزالة الإعلانات، بينما يطلب آخرين الوصول إلى الهاتف الذكى وغيرها من المعلومات التى لا يتطلبها تطبيق الملاحة بشكل عام، وفيما يلى نعرض هذه التطبيقات:
Voice GPS direction
GPS Route Finder
GPS Route Tracker
GPS Maps & Navigation
Maps GPS Navigation
Live Earth Map
Live Earth Map & Satellite
Traffic updates: GPS free maps
Free GPS, Maps & Navigation
GPS Satellite maps
Free GPS Maps- Star Play Creations
GPS Street View- Maps Go
Voice GPS Driving- Delta raza apps
GPS Live Street Maps
Free GPS Traffic updates
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