شاهد صور لكيم كاردشيان من داخل غرفة ملابسها مسربة أم ماذا؟

تعشق نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان التصوير من داخل غرقة الملابس، ومن قبل لجأت إلى تصوير نفسها بالبيكينى وتضعه على مواقع التواصل الاجتماعى، وعرض موقع People بعض الصور من غرفة ملابس كيم كاردشيان وهى تضع بعض الملابس العارية.

تظهر كيم كاردشيان فى الصور بالعديد من الملابس الغير لائقة أن تشاركها مع جمهورها حيث أن الملابس مالت إلى الأقمشة الشفافة التى تظهر تفاصيل جسمها، ولم يحدد الموقع إن كانت تلك الصور مسربة أو من أين جاءت.

يذكر أن هناك تحقيقا أجرته صحيفة "ذان صن"، شرحت من خلاله تكوين بالطو نجمة تلفزيون الواقع، الذى يتكون من 50 جلدا لحيوانات ذات فراء، والتى يتم قتلها عن عمد لاستخدام جلود فرائها فى تلك البالطوهات، وبعدها دشن الكثير من المهتمين بحقوق الحيوانات، حملة كبيرة وموسعة لمطالبة "كاردشيان" بعدم ارتداء تلك الفراء للمساعدة فى توقف تصنيعها عن طريق قتل الحيوانات عن عمد.